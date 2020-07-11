Текущий операционный баланс Азербайджана стабилен и устойчив

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что текущий операционный баланс Азербайджана находится под влиянием внешнего шока, вызванного пандемией и ее последствиями на глобальным товарном рынке, страна сохранила положительное сальдо в первом квартале этого года.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает Trend.

По его словам, в ЦАЭРКА на основе методологии оценки внешнего баланса (EBA-lite) МВФ был проанализирован текущий счет операций Азербайджана. На баланс текущих операций в среднесрочной перспективе влияет фискальная, а в краткосрочной перспективе - монетарная политика.

Гасымлы отметил, что в настоящее время за счет текущих операций Азербайджан имеет два циклических эффекта: влияние бизнес-цикла и влияние цикла цен на нефть. Поскольку оба цикла находятся в фазе нисходящего тренда, они оказывают негативное влияние на счет текущих операций. В результате в первом квартале этого года профицит за счет текущих операций сократился в 2,5 раза с учетом соответствующего периода прошлого года и составил 646,3 миллиона долларов. Снижение произошло за счет снижения профицита баланса текущих операций по нефтегазовому сектору на 19,2, а по ненефтяному сектору - на 28,4 процента.

Кроме того, по словам директора ЦАЭРКА, на баланс текущих операций влияет циклически скорректированный баланс. Этот показатель формируют различия между планируемым и существующим образцами политики в областях фискального баланса, расходов на здравоохранение, монетарной политики, обзора потоков капитала и т. д. , а также различия в эффективности фискальной политики в сравнении с другими странами.

"По нашим расчетам, в 2019 году баланс текущих операций в Азербайджане фактически составил 9,7 процента ВВП, а норма циклических регулируемых текущих операций - 10 процентов, и по сравнению с 2018 годом баланс и норма сократились на 3,2 процента и 2,7 процента соответственно. Разница в фискальном балансе, расходах на здравоохранение, частном кредитовании, контроле за капитальными потоками, политике по изменению резервов оказала влияние на текущий операционный баланс всего на 0,03 процента, что доказывает стабильность и устойчивость этого показателя в стране", - сказал Гасымлы.

По его словам, доля ненефтяного базового дефицита консолидированного бюджета в ненефтяном ВВП в 2019 году составила 26,6 процента против 31,1 процента при расчете на основе фактических показателей исполнения, а ее снижение положительно влияет на баланс текущих операций. В 2019 году платежный баланс повлиял на позитивные тенденции за счет благоприятных цен на нефть, роста ненефтяного экспорта и движения капитала и финансов.

Стоимость баланса текущих операций в Азербайджане на 2019 год, рассчитанная по методологии EBA-lite, отметил Гасымлы, на 1,6 процента выше его фактической стоимости, и это показывает, что реальный эффективный курс национальной валюты в Азербайджане находится на высоком уровне.

"Реальный эффективный курс маната (REER Gap) в прошлом году составил 13,3 процента. Вероятность возникновения дефицита в балансе текущих операций в первые шесть месяцев этого года и повышение номинального курса маната в сравнении со странами-торговыми партнерами создают основу для дальнейшего повышения реального эффективного курса национальной валюты", - подытожил эксперт.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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