В Азербайджане утверждены критерии рискового налогоплательщика и рисковых операций

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджана утверждены "Критерии рискового налогоплательщика, включая рисковые операции".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров, данные критерии разработаны в соответствии со статьей 13.2.82 Налогового кодекса и определяют критерии рискового налогоплательщика, включая рисковые операции. Информация о налогоплательщиках, в отношении которых в соответствии со статьей 13.2.82 Налогового кодекса принято решение о наличии признаков рискового налогоплательщика, отвечающего критериям рисковых операций и совершающего товарные и (или) рисковые операции, а также об исключении из списка рисковых налогоплательщиков, публикуется на официальном сайте Государственной налоговой службы. Информация о налогоплательщиках, в отношении которых вынесено решение о наличии признаков рискового налогоплательщика в соответствии со статьей 13.2.82 Налогового кодекса, отражается в уведомлениях, носящих предупредительный характер, в ходе операций, проводимых налогоплательщиками через систему электронного счета-фактуры на портале интернет-налогового администрирования Государственной налоговой службы.

Рисковым считается налогоплательщик, который отвечает хотя бы одному из следующих критериев:

- если является лицом, осуществляющим рисковые операции, предусмотренные частью 3 этих критериев;

- при обнаружении в рамках мер налогового контроля совершения налогоплательщиком операций без товара;

- при отсутствии склада (в том числе арендованного склада) или иного хозяйствующего субъекта (объекта), зарегистрированного в налоговом органе у импортера, производителя или лица, осуществляющего торговую деятельность без импортера, либо несоответствие объема зарегистрированного склада или иного хозяйствующего субъекта (объекта) и объема приобретенных товаров, за исключением случаев предоставления в налоговый орган сведений о товарах, ввозимых на основании заказа для других лиц и непосредственно переданных заказчикам, и сумме заказа по каждому заказчику (для других лиц – ИНН (VÖEN), имя, фамилия, отчество и FIN, если заказчик является налогоплательщиком);

- при обнаружении товаров, приобретенных налогоплательщиком и не соответствующих виду (видам) деятельности (за исключением офисных принадлежностей, инвентаря и других подобных активов, приобретенных налогоплательщиком для использования в его хозяйственной деятельности), без документирования в ходе налогового контроля;

- если объем товаров, импортируемых или приобретенных налогоплательщиком в течение последних шести месяцев для целей реализации (за исключением случаев, когда присутствует сезонный характер товаров, а также товаров, предварительно заказанных и предусмотренных договором (соглашением) в установленный срок), превышает его оборот за соответствующий период не менее чем в три раза;

- если это юридическое лицо, являющееся руководителем или учредителем исполнительного органа физического лица, являющегося в свою очередь рисковым налогоплательщиком, определяемым подпунктами 2.1.1-2.1.5 настоящих критериев;

- если это юридическое лицо, учрежденное руководителем или учредителем исполнительного органа или руководителем исполнительного органа юридического лица, являющимся рисковым налогоплательщиком, определяемым подпунктами 2.1.1-2.1.5 настоящих критериев;

- физические лица, являющиеся руководителями исполнительного органа более пяти юридических лиц и юридические лица, являющиеся руководителями исполнительного органа.

Рисковыми операциями считаются следующие операции, проводимые налогоплательщиком:

- при обнаружении того, что в электронных квитанциях, представленных налогоплательщиками, указываются наименования товаров, отличающиеся от тех, которые они покупают или импортируют;

- при обнаружении решений о предоставлении товаров в объеме, превышающем объем товаров, приобретенных или импортированных налогоплательщиками (в отношении товаров, представленных в превышенном объеме).