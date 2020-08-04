Минфин Азербайджана выделит 600 млн манатов на изменения в госбюджете

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана выделит на реализацию программ поддержки в рамках внесения изменений в госбюджет 600 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минфин Азербайджана, в рамках данной программы налоги и сборы госбюджета, а также внебюджетные поступления организаций, финансируемых из госбюджета, уменьшаются на 890,5 миллиона манатов, соответственно отчисления Государственного нефтяного фонда и другие поступления государственного бюджета увеличиваются на 850 миллионов манатов. С учетом этого расходы госбюджета на 2020 год составят27,5 миллиарда манатов.

Помимо этого на размещение облигаций на внутреннем рынке предусмотрено 190 миллионов манатов.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отметил, что согласно закону ”о бюджетной системе", процесс составления проекта государственного бюджета начинается за 11 месяцев до очередного бюджетного года и охватывает период до дня представления проекта бюджета в Милли Меджлис. В связи с изменениями, применение бюджетного правила, предусмотренного законом “О бюджетной системе”, приостанавливается до первого января 2022 года.

(автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)