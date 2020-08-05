В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое июля 2020 года объем проблемных кредитов в годовом исчислении сократился на 28,3 процента (420,95 миллиона манатов), составив 1,06 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend cо ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана (ЦБА), общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций вырос на 7,9 процента, составив 14,55 миллиарда манатов.

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,59 миллиарда манатов (17,8 процента от общего портфеля), частных – 11,58 миллиарда манатов (79,6 процента), НБКО − 380,9 миллиона манатов (2,9 процента).

Объем кредитов, выданных в национальной валюте по итогам мая 2020 года, составил 9,9 миллиарда манатов (рост по сравнению с маем 2019 года на 13,5 процента), а их доля в кредитном портфеле банков – 68 процентов.

В иностранной валюте выданы кредиты на сумму 4,65 миллиарда в манатном эквиваленте (спад по сравнению с показателем июня 2019 года на 2,3 процента), при удельном весе 32 процента.

Объем краткосрочных кредитов составил 1,74 миллиарда манатов в национальной и 755 миллионов манатов - в иностранной валюте. Объем долгосрочных кредитов составил 8,16 и 3,9 миллиарда манатов соответственно.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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