ЦБ Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 17 августа проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ЦБА.
Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg в формате гибридного аукциона. Центробанк планирует выставить на торги 100 миллионов манатов, при этом сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,26 - 6,74 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. На сегодняшний день в Азербайджане действуют 26 банков, в том числе два - с государственным участием.
Официальный курс на 14 августа составляет 1,7 AZN/USD.
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