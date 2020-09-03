Сокращается финансирование азербайджанских НБКО со стороны иностранных структур

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет в Азербайджане наблюдается снижение финансирования небанковских кредитных организаций (НБКО) со стороны иностранных структур.

Об этом заявил Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев.

По его словам, удельный вес финансирования НБКО Азербайджана из внешних источников, то есть международных финансовых организаций, банков, инвестиционных фондов и других источников до девальвации был больше, чем на данный момент.

"В период распространения пандемии в этом направлении произошло значительное снижение. Причинами являются наличие у международных финансовых организаций кредитов в иностранной валюте, хедж-операции, то есть дороговизна инструментов страхования обменного курса, ограниченный доступ к этим инструментам после девальвации и другие не менее важные причины", - сказал Алиев.

Председатель сказал, что в основном по этим причинам в последние пять лет наблюдается снижение финансирования со стороны международных финансовых институтов.

"Обязательное привлечение кредитов из внешнего источника не является главным условием. Главный вопрос здесь - повышение финансовой инклюзивности в стране", - подытожил Алиев.

Напомним, что осуществление микрофинансирования было введено в Азербайджане в середине 1990 годов, для удовлетворения экономических потребностей до 1 000 000 вынужденных переселенцев и беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома во время нагорно-карабахского конфликта.

В 1996 году группа международных неправительственных организаций (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования местному населению с низкими доходами, а также пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Они начали неформально встречаться, чтобы поделиться информацией о своем опыте работы и устранить ограничения, с которыми сталкиваются МНПО. В декабре 2001 года члены этой неофициальной межведомственной рабочей группы приняли решение о том, чтобы официально зарегистрировать группу как ассоциацию, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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