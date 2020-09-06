В электронную кредитную платформу Азербайджана поступили тысячи заявок

БАКУ /Trend/ - Через электронную кредитную платформу министерства экономики Азербайджана с начала её создания поступило более 2200 заявок на новые бизнес-кредиты, на сумму 660 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно источнику, до сих пор приняты решения о выделении кредитов по 143 заявкам на общую сумму 27 миллионов манатов. В настоящее время также рассматриваются другие заявки, в установленные сроки предприниматели будут проинформированы о результатах посредством электронной платформы.

Отметим, что электронная кредитная платформа, созданная министерством экономики для получения государственных гарантированных кредитов предпринимателями в легкой и прозрачной форме, уже стала доступным инструментом для заказа кредитов предпринимателями.

Применение кредитно-гарантийного механизма особенно важно с точки зрения сохранения экономической активности и занятости в областях, пострадавших от пандемии, поддержанию ликвидности. Предоставление новых бизнес-кредитов через электронную кредитную платформу позволяет предпринимателям в режиме онлайн обращаться за получением бизнес-кредитов, одновременно рассматривать обращения в уполномоченные кредитные организации и Минэкономики, а также отслеживать их статус в режиме реального времени. Таким образом, расширяется доступ предпринимателей к кредитам, осуществляется экономия время и затрат.

Согласно механизму предоставления государственных гарантий для бизнес-кредитов и субсидирования процентов по этим кредитам, на 60 процентов портфеля новых бизнес-кредитов в размере 500 миллионов манатов предоставляется государственная гарантия, а также 50 процентов годовой процентной ставки этих кредитов финансируется государством.