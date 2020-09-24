Манат продолжает укрепляться к валютам основных стран-партнеров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,981 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 24 сентября 2020 г.: 23 сентября 2020 г.: 24 августа 2020 г.: 24 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,981 1,9854 2,0052 1,8684 -0,0044 -0,0242 0,1126 1 российский рубль 0,0221 0,0223 0,0228 0,0266 -0,0002 -0,0007 -0,0045 1 турецкая лира 0,221 0,2218 0,2321 0,2975 -0,0008 -0,0111 -0,0765 1 австралийский доллар 1,1967 1,2113 1,218 1,152 -0,0146 -0,0213 0,0447 1 аргентинский песо 0,0225 0,0225 0,0231 0,0299 0 -0,0006 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6543 0,658 0,6701 0,8275 -0,0037 -0,0158 -0,1732 1 бразильский реал 0,3038 0,3107 0,3024 0,4081 -0,0069 0,0014 -0,1043 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0991 0,1009 0,0993 0,1141 -0,0018 -0,0002 -0,0150 100 южнокорейских вон 0,145 0,1459 0,1428 0,1424 -0,0009 0,0022 0,0026 1 чешская крона 0,0734 0,0737 0,0769 0,0722 -0,0003 -0,0035 0,0012 100 чилийских песо 0,2174 0,219 0,2141 0,2353 -0,0016 0,0033 -0,0179 1 китайский юань 0,2493 0,2502 0,2457 0,239 -0,0009 0,0036 0,0103 1 датская крона 0,2662 0,2668 0,2693 0,2502 -0,0006 -0,0031 0,0160 1 грузинский лари 0,5221 0,5226 0,5525 0,5724 -0,0005 -0,0304 -0,0503 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2169 0 0,0001 0,0025 1 индийская рупия 0,023 0,0231 0,0227 0,024 -0,0001 0,0003 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,1592 2,162 2,2251 2,1128 -0,0028 -0,0659 0,0464 100 индонезийских рупий 0,0114 0,0115 0,0115 0,0121 -0,0001 -0,0001 -0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1883 0,1901 0,1932 0,1751 -0,0018 -0,0049 0,0132 1 швейцарский франк 1,8411 1,8451 1,8633 1,7154 -0,0040 -0,0222 0,1257 1 израильский шекель 0,49 0,4949 0,4994 0,484 -0,0049 -0,0094 0,0060 1 канадский доллар 1,2679 1,2754 1,2908 1,2819 -0,0075 -0,0229 -0,0140 1 кувейтский динар 5,5478 5,5517 5,5637 5,5956 -0,0039 -0,0159 -0,0478 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0214 0,0215 0,0219 0,0243 -0,0001 -0,0005 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1122 0,112 0,1124 0,1125 0,0002 -0,0002 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4081 0,4085 0,4068 0,4069 -0,0004 0,0013 0,0012 1 мексиканский песо 0,0756 0,0781 0,0773 0,0872 -0,0025 -0,0017 -0,0116 1 молдавская лея 0,1017 0,1018 0,1025 0,0962 -0,0001 -0,0008 0,0055 1 египетский фунт 0,1079 0,1078 0,1067 0,1044 0,0001 0,0012 0,0035 1 норвежская крона 0,1784 0,1811 0,1888 0,1879 -0,0027 -0,0104 -0,0095 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4385 0,4427 0,4546 0,4256 -0,0042 -0,0161 0,0129 1 сингапурский доллар 1,236 1,2438 1,2399 1,2345 -0,0078 -0,0039 0,0015 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3932 2,4002 2,3997 2,3252 -0,0070 -0,0065 0,0680 1 тайваньский доллар 0,058 0,0584 0,0579 0,0548 -0,0004 0,0001 0,0032 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1754 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0602 0,0601 0,0619 0,0701 0,0001 -0,0017 -0,0099 100 японских иен 1,6123 1,618 1,606 1,5797 -0,0057 0,0063 0,0326 1 новозеландский доллар 1,11 1,124 1,1105 1,0707 -0,0140 -0,0005 0,0393

(Автор: Зейни Джафаров)

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