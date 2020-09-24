Манат продолжает укрепляться к валютам основных стран-партнеров
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,981 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
24 сентября 2020 г.:
|
23 сентября 2020 г.:
|
24 августа 2020 г.:
|
24 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,981
|
1,9854
|
2,0052
|
1,8684
|
-0,0044
|
-0,0242
|
0,1126
|
1 российский рубль
|
0,0221
|
0,0223
|
0,0228
|
0,0266
|
-0,0002
|
-0,0007
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,221
|
0,2218
|
0,2321
|
0,2975
|
-0,0008
|
-0,0111
|
-0,0765
|
1 австралийский доллар
|
1,1967
|
1,2113
|
1,218
|
1,152
|
-0,0146
|
-0,0213
|
0,0447
|
1 аргентинский песо
|
0,0225
|
0,0225
|
0,0231
|
0,0299
|
0
|
-0,0006
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6543
|
0,658
|
0,6701
|
0,8275
|
-0,0037
|
-0,0158
|
-0,1732
|
1 бразильский реал
|
0,3038
|
0,3107
|
0,3024
|
0,4081
|
-0,0069
|
0,0014
|
-0,1043
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0991
|
0,1009
|
0,0993
|
0,1141
|
-0,0018
|
-0,0002
|
-0,0150
|
100 южнокорейских вон
|
0,145
|
0,1459
|
0,1428
|
0,1424
|
-0,0009
|
0,0022
|
0,0026
|
1 чешская крона
|
0,0734
|
0,0737
|
0,0769
|
0,0722
|
-0,0003
|
-0,0035
|
0,0012
|
100 чилийских песо
|
0,2174
|
0,219
|
0,2141
|
0,2353
|
-0,0016
|
0,0033
|
-0,0179
|
1 китайский юань
|
0,2493
|
0,2502
|
0,2457
|
0,239
|
-0,0009
|
0,0036
|
0,0103
|
1 датская крона
|
0,2662
|
0,2668
|
0,2693
|
0,2502
|
-0,0006
|
-0,0031
|
0,0160
|
1 грузинский лари
|
0,5221
|
0,5226
|
0,5525
|
0,5724
|
-0,0005
|
-0,0304
|
-0,0503
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2169
|
0
|
0,0001
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0231
|
0,0227
|
0,024
|
-0,0001
|
0,0003
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1592
|
2,162
|
2,2251
|
2,1128
|
-0,0028
|
-0,0659
|
0,0464
|
100 индонезийских рупий
|
0,0114
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0121
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1883
|
0,1901
|
0,1932
|
0,1751
|
-0,0018
|
-0,0049
|
0,0132
|
1 швейцарский франк
|
1,8411
|
1,8451
|
1,8633
|
1,7154
|
-0,0040
|
-0,0222
|
0,1257
|
1 израильский шекель
|
0,49
|
0,4949
|
0,4994
|
0,484
|
-0,0049
|
-0,0094
|
0,0060
|
1 канадский доллар
|
1,2679
|
1,2754
|
1,2908
|
1,2819
|
-0,0075
|
-0,0229
|
-0,0140
|
1 кувейтский динар
|
5,5478
|
5,5517
|
5,5637
|
5,5956
|
-0,0039
|
-0,0159
|
-0,0478
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0214
|
0,0215
|
0,0219
|
0,0243
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,112
|
0,1124
|
0,1125
|
0,0002
|
-0,0002
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4081
|
0,4085
|
0,4068
|
0,4069
|
-0,0004
|
0,0013
|
0,0012
|
1 мексиканский песо
|
0,0756
|
0,0781
|
0,0773
|
0,0872
|
-0,0025
|
-0,0017
|
-0,0116
|
1 молдавская лея
|
0,1017
|
0,1018
|
0,1025
|
0,0962
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0055
|
1 египетский фунт
|
0,1079
|
0,1078
|
0,1067
|
0,1044
|
0,0001
|
0,0012
|
0,0035
|
1 норвежская крона
|
0,1784
|
0,1811
|
0,1888
|
0,1879
|
-0,0027
|
-0,0104
|
-0,0095
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4385
|
0,4427
|
0,4546
|
0,4256
|
-0,0042
|
-0,0161
|
0,0129
|
1 сингапурский доллар
|
1,236
|
1,2438
|
1,2399
|
1,2345
|
-0,0078
|
-0,0039
|
0,0015
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3932
|
2,4002
|
2,3997
|
2,3252
|
-0,0070
|
-0,0065
|
0,0680
|
1 тайваньский доллар
|
0,058
|
0,0584
|
0,0579
|
0,0548
|
-0,0004
|
0,0001
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0602
|
0,0601
|
0,0619
|
0,0701
|
0,0001
|
-0,0017
|
-0,0099
|
100 японских иен
|
1,6123
|
1,618
|
1,606
|
1,5797
|
-0,0057
|
0,0063
|
0,0326
|
1 новозеландский доллар
|
1,11
|
1,124
|
1,1105
|
1,0707
|
-0,0140
|
-0,0005
|
0,0393
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni