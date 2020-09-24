Манат продолжает укрепляться к валютам основных стран-партнеров

Финансы 24 сентября 2020 09:49 (UTC+04:00)
Манат продолжает укрепляться к валютам основных стран-партнеров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,981 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

24 сентября 2020 г.:

23 сентября 2020 г.:

24 августа 2020 г.:

24 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,981

1,9854

2,0052

1,8684

-0,0044

-0,0242

0,1126

1 российский рубль

0,0221

0,0223

0,0228

0,0266

-0,0002

-0,0007

-0,0045

1 турецкая лира

0,221

0,2218

0,2321

0,2975

-0,0008

-0,0111

-0,0765

1 австралийский доллар

1,1967

1,2113

1,218

1,152

-0,0146

-0,0213

0,0447

1 аргентинский песо

0,0225

0,0225

0,0231

0,0299

0

-0,0006

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6543

0,658

0,6701

0,8275

-0,0037

-0,0158

-0,1732

1 бразильский реал

0,3038

0,3107

0,3024

0,4081

-0,0069

0,0014

-0,1043

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0991

0,1009

0,0993

0,1141

-0,0018

-0,0002

-0,0150

100 южнокорейских вон

0,145

0,1459

0,1428

0,1424

-0,0009

0,0022

0,0026

1 чешская крона

0,0734

0,0737

0,0769

0,0722

-0,0003

-0,0035

0,0012

100 чилийских песо

0,2174

0,219

0,2141

0,2353

-0,0016

0,0033

-0,0179

1 китайский юань

0,2493

0,2502

0,2457

0,239

-0,0009

0,0036

0,0103

1 датская крона

0,2662

0,2668

0,2693

0,2502

-0,0006

-0,0031

0,0160

1 грузинский лари

0,5221

0,5226

0,5525

0,5724

-0,0005

-0,0304

-0,0503

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2169

0

0,0001

0,0025

1 индийская рупия

0,023

0,0231

0,0227

0,024

-0,0001

0,0003

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,1592

2,162

2,2251

2,1128

-0,0028

-0,0659

0,0464

100 индонезийских рупий

0,0114

0,0115

0,0115

0,0121

-0,0001

-0,0001

-0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1883

0,1901

0,1932

0,1751

-0,0018

-0,0049

0,0132

1 швейцарский франк

1,8411

1,8451

1,8633

1,7154

-0,0040

-0,0222

0,1257

1 израильский шекель

0,49

0,4949

0,4994

0,484

-0,0049

-0,0094

0,0060

1 канадский доллар

1,2679

1,2754

1,2908

1,2819

-0,0075

-0,0229

-0,0140

1 кувейтский динар

5,5478

5,5517

5,5637

5,5956

-0,0039

-0,0159

-0,0478

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0214

0,0215

0,0219

0,0243

-0,0001

-0,0005

-0,0029

100 ливанских фунтов

0,1122

0,112

0,1124

0,1125

0,0002

-0,0002

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4081

0,4085

0,4068

0,4069

-0,0004

0,0013

0,0012

1 мексиканский песо

0,0756

0,0781

0,0773

0,0872

-0,0025

-0,0017

-0,0116

1 молдавская лея

0,1017

0,1018

0,1025

0,0962

-0,0001

-0,0008

0,0055

1 египетский фунт

0,1079

0,1078

0,1067

0,1044

0,0001

0,0012

0,0035

1 норвежская крона

0,1784

0,1811

0,1888

0,1879

-0,0027

-0,0104

-0,0095

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,0181

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4385

0,4427

0,4546

0,4256

-0,0042

-0,0161

0,0129

1 сингапурский доллар

1,236

1,2438

1,2399

1,2345

-0,0078

-0,0039

0,0015

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3932

2,4002

2,3997

2,3252

-0,0070

-0,0065

0,0680

1 тайваньский доллар

0,058

0,0584

0,0579

0,0548

-0,0004

0,0001

0,0032

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1648

0,1754

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0602

0,0601

0,0619

0,0701

0,0001

-0,0017

-0,0099

100 японских иен

1,6123

1,618

1,606

1,5797

-0,0057

0,0063

0,0326

1 новозеландский доллар

1,11

1,124

1,1105

1,0707

-0,0140

-0,0005

0,0393

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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