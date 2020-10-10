Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков продолжают получать компенсации

БАКУ /Trend/ - Согласно отчёту Фонда страхования вкладов (ADIF), вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по состоянию на девятое октября 2020 года выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму 542,2 миллиона манатов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ADIF.

Как сообщает ADIF, 9,27 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 214,7 миллиона манатов, 5,6 тысячи вкладчиков Amrahbank – 132,8 миллиона манатов, 4,2 тысячи вкладчиков AGBank – 80,3 миллиона манатов и около четырех тысяч вкладчиков NBC Bank получили компенсацию в размере 114,3 миллиона манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года и выплачивается в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank». Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Отметим, что ЦБА принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank и все они были объявлены банкротами.

(Автор: Зейни Джафаров)

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