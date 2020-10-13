Гражданам отправляются фейковые письма о кибератаках на азербайджанские банки

БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана зафиксировала рассылку фейковых писем от имени Ассоциации банков Азербайджана. В письмах, которые рассылаются через Telegram, WhatsApp и другие каналы сообщается, что азербайджанские банки, якобы, подверглись кибератаке, и в период ведения расследования Службой электронной безопасности при министерстве счета клиентов будут временно заблокированы.

Как сказали во вторник Trend в министерстве, Служба электронной безопасности сообщает, что эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер. Служба призывает граждан доверять только официальной информации.

Информация, размещенная на официальном сайте Ассоциации банков Азербайджана, а также рассылаемые фальшивые письма прилагаются.

Министерство просит население сообщать о любых киберугрозах, а также рекомендует обращаться для методической поддержки в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, посредством сайта www.cert.az, горячей линии 1654 или электронной почты [email protected] В связи с произошедшими кибератаками также рекомендуется сделать снимок экрана (скриншот) и отправить его в Службу.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)