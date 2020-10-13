Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе около $63 млн

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) 13 октября 2020 года, реализовал банкам 62,9 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Спрос со стороны банков на аукционе составил 62,9 миллиона долларов и был полностью обеспечен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года в Азербайджане наблюдался рост спроса на иностранную валюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с конца марта спрос начал постепенно снижаться. В июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах. По данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-сентябре 2020 года Фондом на валютных аукционах было реализовано инвалюты на сумму 5,6 миллиарда долларов, что указывает на рост на 24,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает ГНФАР, в текущем году планируется продать на валютных аукционах инвалюты на 6,8 миллиарда долларов.

Напомним, что ЦБА с 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов, которые проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.