Поправки в бюджет на 2020 год одобрили в Казахстане

Мажилис одобрил проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2020-2022 годы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Основной задачей уточнения стало оказание материальной поддержки медицинским работникам и принятие упреждающих мер по возможной второй волне распространения COVID-19. Для решения данных задач предусмотрены дополнительные расходы в сумме 238,7 млрд тенге. Расходы будут направлены на выплату доплат медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге; на оплату медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП – 83,2 млрд. тенге; на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд тенге», - сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По данным министра, с учетом предложенного администраторами перераспределения средств предусмотрены расходы в сумме 261,7 млрд тенге на развитие реального сектора экономики и социальной поддержки силовых структур. За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения.

«При этом, предусмотрено достаточное финансовое обеспечение мероприятий государственных программ. Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией государственных органов в соответствии с Указами Президента», - добавил глава Минфина.

В результате параметры республиканского бюджета сложились следующим образом: поступления республиканского бюджета увеличены на 185 млрд тенге и составляют 12 трлн тенге. Дефицит республиканского бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП.

«Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 205 млрд. тенге и составляет 14,5 трлн тенге», - отметил Е. Жамаубаев.

Ранее Мажилис одобрил проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы».

Напомним, на борьбу с пандемией коронавируса решено выделить дополнительно 238,7 млрд тенге