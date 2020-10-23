Евро подешевел по отношению к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0063 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
23 октября 2020 г.:
|
22 октября 2020 г.:
|
23 сентября 2020 г.:
|
23 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0063
|
2,0137
|
1,9854
|
1,8906
|
-0,0074
|
0,0209
|
0,1157
|
1 российский рубль
|
0,0222
|
0,022
|
0,0223
|
0,0267
|
0,0002
|
-0,0001
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2136
|
0,2175
|
0,2218
|
0,2928
|
-0,0039
|
-0,0082
|
-0,0792
|
1 австралийский доллар
|
1,2091
|
1,2057
|
1,2113
|
1,1632
|
0,0034
|
-0,0022
|
0,0459
|
1 аргентинский песо
|
0,0218
|
0,0219
|
0,0225
|
0,029
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,6687
|
0,6676
|
0,658
|
0,8348
|
0,0011
|
0,0107
|
-0,1661
|
1 бразильский реал
|
0,304
|
0,3032
|
0,3107
|
0,4163
|
0,0008
|
-0,0067
|
-0,1123
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1048
|
0,1037
|
0,1009
|
0,1163
|
0,0011
|
0,0039
|
-0,0115
|
100 южнокорейских вон
|
0,15
|
0,1498
|
0,1459
|
0,1448
|
0,0002
|
0,0041
|
0,0052
|
1 чешская крона
|
0,0737
|
0,0739
|
0,0737
|
0,0739
|
-0,0002
|
0
|
-0,0002
|
100 чилийских песо
|
0,2183
|
0,2174
|
0,219
|
0,2349
|
0,0009
|
-0,0007
|
-0,0166
|
1 китайский юань
|
0,2544
|
0,255
|
0,2502
|
0,24
|
-0,0006
|
0,0042
|
0,0144
|
1 датская крона
|
0,2696
|
0,2706
|
0,2668
|
0,2531
|
-0,0010
|
0,0028
|
0,0165
|
1 грузинский лари
|
0,5273
|
0,5271
|
0,5226
|
0,5733
|
0,0002
|
0,0047
|
-0,0460
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2168
|
0
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0231
|
0,024
|
0
|
0
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2204
|
2,2324
|
2,162
|
2,186
|
-0,0120
|
0,0584
|
0,0344
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0115
|
0,0121
|
0
|
0,0001
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1936
|
0,1943
|
0,1901
|
0,1758
|
-0,0007
|
0,0035
|
0,0178
|
1 швейцарский франк
|
1,8732
|
1,8754
|
1,8451
|
1,718
|
-0,0022
|
0,0281
|
0,1552
|
1 израильский шекель
|
0,503
|
0,5032
|
0,4949
|
0,4808
|
-0,0002
|
0,0081
|
0,0222
|
1 канадский доллар
|
1,293
|
1,2911
|
1,2754
|
1,2973
|
0,0019
|
0,0176
|
-0,0043
|
1 кувейтский динар
|
5,5614
|
5,5625
|
5,5517
|
5,6022
|
-0,0011
|
0,0097
|
-0,0408
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,0211
|
0,0215
|
0,024
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0030
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1124
|
0,112
|
0,1123
|
-0,0001
|
0,0003
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4097
|
0,4098
|
0,4085
|
0,4054
|
-0,0001
|
0,0012
|
0,0043
|
1 мексиканский песо
|
0,0809
|
0,0802
|
0,0781
|
0,0887
|
0,0007
|
0,0028
|
-0,0078
|
1 молдавская лея
|
0,0997
|
0,0999
|
0,1018
|
0,098
|
-0,0002
|
-0,0021
|
0,0017
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1083
|
0,1078
|
0,105
|
-0,0002
|
0,0003
|
0,0031
|
1 норвежская крона
|
0,1833
|
0,1838
|
0,1811
|
0,1854
|
-0,0005
|
0,0022
|
-0,0021
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4382
|
0,4398
|
0,4427
|
0,4426
|
-0,0016
|
-0,0045
|
-0,0044
|
1 сингапурский доллар
|
1,2519
|
1,2534
|
1,2438
|
1,2464
|
-0,0015
|
0,0081
|
0,0055
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4117
|
2,4143
|
2,4002
|
2,3428
|
-0,0026
|
0,0115
|
0,0689
|
1 тайваньский доллар
|
0,0593
|
0,0593
|
0,0584
|
0,0555
|
0
|
0,0009
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0110
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,0603
|
0,0601
|
0,0686
|
-0,0002
|
0
|
-0,0085
|
100 японских иен
|
1,6238
|
1,6235
|
1,618
|
1,5689
|
0,0003
|
0,0058
|
0,0549
|
1 новозеландский доллар
|
1,1335
|
1,1301
|
1,124
|
1,0873
|
0,0034
|
0,0095
|
0,0462
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni