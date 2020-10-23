Евро подешевел по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0063 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 23 октября 2020 г.: 22 октября 2020 г.: 23 сентября 2020 г.: 23 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0063 2,0137 1,9854 1,8906 -0,0074 0,0209 0,1157 1 российский рубль 0,0222 0,022 0,0223 0,0267 0,0002 -0,0001 -0,0045 1 турецкая лира 0,2136 0,2175 0,2218 0,2928 -0,0039 -0,0082 -0,0792 1 австралийский доллар 1,2091 1,2057 1,2113 1,1632 0,0034 -0,0022 0,0459 1 аргентинский песо 0,0218 0,0219 0,0225 0,029 -0,0001 -0,0007 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6687 0,6676 0,658 0,8348 0,0011 0,0107 -0,1661 1 бразильский реал 0,304 0,3032 0,3107 0,4163 0,0008 -0,0067 -0,1123 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1048 0,1037 0,1009 0,1163 0,0011 0,0039 -0,0115 100 южнокорейских вон 0,15 0,1498 0,1459 0,1448 0,0002 0,0041 0,0052 1 чешская крона 0,0737 0,0739 0,0737 0,0739 -0,0002 0 -0,0002 100 чилийских песо 0,2183 0,2174 0,219 0,2349 0,0009 -0,0007 -0,0166 1 китайский юань 0,2544 0,255 0,2502 0,24 -0,0006 0,0042 0,0144 1 датская крона 0,2696 0,2706 0,2668 0,2531 -0,0010 0,0028 0,0165 1 грузинский лари 0,5273 0,5271 0,5226 0,5733 0,0002 0,0047 -0,0460 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2168 0 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0231 0,024 0 0 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2204 2,2324 2,162 2,186 -0,0120 0,0584 0,0344 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0115 0,0121 0 0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1936 0,1943 0,1901 0,1758 -0,0007 0,0035 0,0178 1 швейцарский франк 1,8732 1,8754 1,8451 1,718 -0,0022 0,0281 0,1552 1 израильский шекель 0,503 0,5032 0,4949 0,4808 -0,0002 0,0081 0,0222 1 канадский доллар 1,293 1,2911 1,2754 1,2973 0,0019 0,0176 -0,0043 1 кувейтский динар 5,5614 5,5625 5,5517 5,6022 -0,0011 0,0097 -0,0408 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,0211 0,0215 0,024 -0,0001 -0,0005 -0,0030 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1124 0,112 0,1123 -0,0001 0,0003 0 1 малайзийский ринггит 0,4097 0,4098 0,4085 0,4054 -0,0001 0,0012 0,0043 1 мексиканский песо 0,0809 0,0802 0,0781 0,0887 0,0007 0,0028 -0,0078 1 молдавская лея 0,0997 0,0999 0,1018 0,098 -0,0002 -0,0021 0,0017 1 египетский фунт 0,1081 0,1083 0,1078 0,105 -0,0002 0,0003 0,0031 1 норвежская крона 0,1833 0,1838 0,1811 0,1854 -0,0005 0,0022 -0,0021 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4382 0,4398 0,4427 0,4426 -0,0016 -0,0045 -0,0044 1 сингапурский доллар 1,2519 1,2534 1,2438 1,2464 -0,0015 0,0081 0,0055 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4117 2,4143 2,4002 2,3428 -0,0026 0,0115 0,0689 1 тайваньский доллар 0,0593 0,0593 0,0584 0,0555 0 0,0009 0,0038 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1754 0 -0,0002 -0,0110 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,0603 0,0601 0,0686 -0,0002 0 -0,0085 100 японских иен 1,6238 1,6235 1,618 1,5689 0,0003 0,0058 0,0549 1 новозеландский доллар 1,1335 1,1301 1,124 1,0873 0,0034 0,0095 0,0462

(Автор: Зейни Джафаров)

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