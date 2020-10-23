Евро подешевел по отношению к манату

Финансы 23 октября 2020 09:34 (UTC+04:00)
Евро подешевел по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0063 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

23 октября 2020 г.:

22 октября 2020 г.:

23 сентября 2020 г.:

23 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0063

2,0137

1,9854

1,8906

-0,0074

0,0209

0,1157

1 российский рубль

0,0222

0,022

0,0223

0,0267

0,0002

-0,0001

-0,0045

1 турецкая лира

0,2136

0,2175

0,2218

0,2928

-0,0039

-0,0082

-0,0792

1 австралийский доллар

1,2091

1,2057

1,2113

1,1632

0,0034

-0,0022

0,0459

1 аргентинский песо

0,0218

0,0219

0,0225

0,029

-0,0001

-0,0007

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6687

0,6676

0,658

0,8348

0,0011

0,0107

-0,1661

1 бразильский реал

0,304

0,3032

0,3107

0,4163

0,0008

-0,0067

-0,1123

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1048

0,1037

0,1009

0,1163

0,0011

0,0039

-0,0115

100 южнокорейских вон

0,15

0,1498

0,1459

0,1448

0,0002

0,0041

0,0052

1 чешская крона

0,0737

0,0739

0,0737

0,0739

-0,0002

0

-0,0002

100 чилийских песо

0,2183

0,2174

0,219

0,2349

0,0009

-0,0007

-0,0166

1 китайский юань

0,2544

0,255

0,2502

0,24

-0,0006

0,0042

0,0144

1 датская крона

0,2696

0,2706

0,2668

0,2531

-0,0010

0,0028

0,0165

1 грузинский лари

0,5273

0,5271

0,5226

0,5733

0,0002

0,0047

-0,0460

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2168

0

0

0,0026

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0231

0,024

0

0

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2204

2,2324

2,162

2,186

-0,0120

0,0584

0,0344

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0115

0,0121

0

0,0001

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1936

0,1943

0,1901

0,1758

-0,0007

0,0035

0,0178

1 швейцарский франк

1,8732

1,8754

1,8451

1,718

-0,0022

0,0281

0,1552

1 израильский шекель

0,503

0,5032

0,4949

0,4808

-0,0002

0,0081

0,0222

1 канадский доллар

1,293

1,2911

1,2754

1,2973

0,0019

0,0176

-0,0043

1 кувейтский динар

5,5614

5,5625

5,5517

5,6022

-0,0011

0,0097

-0,0408

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,021

0,0211

0,0215

0,024

-0,0001

-0,0005

-0,0030

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1124

0,112

0,1123

-0,0001

0,0003

0

1 малайзийский ринггит

0,4097

0,4098

0,4085

0,4054

-0,0001

0,0012

0,0043

1 мексиканский песо

0,0809

0,0802

0,0781

0,0887

0,0007

0,0028

-0,0078

1 молдавская лея

0,0997

0,0999

0,1018

0,098

-0,0002

-0,0021

0,0017

1 египетский фунт

0,1081

0,1083

0,1078

0,105

-0,0002

0,0003

0,0031

1 норвежская крона

0,1833

0,1838

0,1811

0,1854

-0,0005

0,0022

-0,0021

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4382

0,4398

0,4427

0,4426

-0,0016

-0,0045

-0,0044

1 сингапурский доллар

1,2519

1,2534

1,2438

1,2464

-0,0015

0,0081

0,0055

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4117

2,4143

2,4002

2,3428

-0,0026

0,0115

0,0689

1 тайваньский доллар

0,0593

0,0593

0,0584

0,0555

0

0,0009

0,0038

1 таджикский сомони

0,1644

0,1644

0,1646

0,1754

0

-0,0002

-0,0110

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,0603

0,0601

0,0686

-0,0002

0

-0,0085

100 японских иен

1,6238

1,6235

1,618

1,5689

0,0003

0,0058

0,0549

1 новозеландский доллар

1,1335

1,1301

1,124

1,0873

0,0034

0,0095

0,0462

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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