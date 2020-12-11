Ренессанс Капитал прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Страны-экспортёры нефти из региона СНГ лучшим образом подготовлены к противостоянию двойному шоку в виде пандемии COVID-19 и глобального падения цен на нефть.

Как сообщает Trend со ссылкой на аналитические данные независимой инвестиционной компании "Ренессанс Капитал", прогнозируется, что текущий год Азербайджан, как одна из стран-экспортеров нефти в СНГ, завершит с умеренным снижением ВВП на уровне 3,5 процента, что считается малым показателем по отношению к мировым странам-экспортерам нефти.

Согласно заявлениям, Азербайджан имеет сбалансированный бюджет с умеренным дефицитом, низкий уровень государственного долга, а также достаточные валютные резервы, обеспечивающие устойчивость даже на продолжительном отрезке низких цен на нефть.

Также в компании было подчеркнуто, что существенных рисков для снижения суверенных кредитных рейтингов Азербайджана не наблюдается. Базовый сценарий на будущий год, предполагающий цену на нефть на уровне 50 долларов за баррель и постепенное наращивание объемов добычи, будет способствовать тому, что рост ВВП Азербайджана восстановится до 2,9 процентов.

Напомним, что ранее министерство экономики Азербайджана подготовило три сценария по экономическому развитию на 2021 год и согласно им рост ВВП Азербайджана должен составить до 3,8 процентов в зависимости от цен на нефть на мировых рынках.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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