Реализация программ на освобожденных территориях придаст импульс восстановлению экономики Азербайджана в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Фискальные стимулы и меры, направленные на предотвращение снижения кредитных потоков, и планы по крупномасштабному экономическому строительству на освобожденных от армянской оккупации территориях, придадут дополнительную поддержку оптимизму в отношении восстановления экономического роста Азербайджана в 2021 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно заявлениям ЦБА, оперативные индикаторы экономической активности показывают, что в реальном секторе страны идут восстановительные процессы. Согласно мониторингу предприятий реального сектора, индекс предпринимательской уверенности в ноябре 2020 года сохранил неизменный уровень в строительстве, а в ненефтяной промышленности, торговле и сфере услуг наблюдалась тенденция роста.

На фоне смягчающегося воздействия коронавирусной пандемии на совокупный спрос и предложение, согласно официальной статистике, за 11 месяцев текущего года ВВП Азербайджана в реальном выражении снизился на 4,3 процента, в том числе по ненефтяному сектору - на 2,9 процента.

По сообщениям Центробанка, пандемия по-разному влияет на отдельные сектора экономики в зависимости от уровня контактов. Так, некоторые отрасли ненефтяной промышленности показали экономический рост на 11,3 процентов, а сельское хозяйство - на два процента.

Также Центробанк заметил, что возобновление экономического роста Азербайджана ожидается в 2021 году в связи с улучшением внешней среды и активизацией отложенного спроса. Однако сохраняется неопределенность относительно долгосрочного воздействия пандемии на структуру национальной экономики.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni