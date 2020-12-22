Азербайджанские банки списали кредиты 830 погибших военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением главы государства Центральный банк Азербайджана и Ассоциация банков обеспечили списание банками основного долга и процентов по 1 503 кредитам 830 шехидов, включенных в официальный список министерства обороны.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк, обеспечено полное списание 286 кредитов членов семей шехидов, 1 323 кредитов раненых военнослужащих, а также 15 погибших и девяти серьезно пострадавших в ходе армянской агрессии гражданских лиц Азербайджана.

В сообщении отмечается, что небанковские кредитные организации так же обеспечили полное списание кредитов указанным группам граждан. Также в ближайшие дни будет вынесен на обсуждение попечительского совета Фонда страхования вкладов вопрос о списании долговых обязательств шехидов банкам, находящимся в процессе ликвидации.

Отметим, что ранее азербайджанские банки приняли решение списать в полном объёме задолженности по потребительским кредитам и начисленные на них проценты военнослужащим, ставшим шехидами в боях за освобождение азербайджанских земель от оккупации.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni