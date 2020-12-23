Мнения об ожидаемой девальвации не имеют под собой оснований - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - Мнения о том, что в Азербайджане произойдет девальвация, не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал глава Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По его словам, этого не ожидается ни сейчас, ни в следующем году. В отличие от соседних стран, являющихся торговыми партнерами Азербайджана, серьезного воздействия пандемии в стране нет.

"Мнения о девальвации - пустые разговоры. Представленный сегодня бюджет построен именно на стабильном курсе и очень низкой инфляции", - сказал Рустамов.

Напомним, что ранее Эльман Рустамов в ходе онлайн-пресс-конференции подчеркнул, что банковский сектор Азербайджана демонстрирует большую стабильность, чем прогнозировалось.

(Автор: Зейни Джафаров)

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