ЕБРР и Туркменистан реализуют новые совместные проекты в 2021 году
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Главная задача на 2021 год - восстановление Карабаха и его реинтеграция в экономику страны - министр финансов Азербайджана
Разрабатывается проект госпрограммы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - министр
В рамках восстановления освобожденных территорий Азербайджана особо важны меры по организации сферы образования - замминистра
В общественных местах в Азербайджане задержан 21 больной COVID-19, без разрешения покинувший места проживания
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков
Иран экспортировал сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму $2,6 млрд. за полгода
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира