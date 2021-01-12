Ценные бумаги Минфина Азербайджана пользовались заметным спросом на биржевом аукционе

БАКУ /Trend/ - 12 января 2021 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций Министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, во время аукциона 16 инвесторов представили 27 заказов в ценовом диапазоне от 90,93 маната (10,03 процента) до 94,55 маната (5,79 процента).

В соответствии с решением Министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 94,39 маната (5,98 процента), а средневзвешенная цена - 94,42 маната (5,93 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила более 98 миллионов манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций: 11 января 2022 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 13 января 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni