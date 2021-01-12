Международный банк Азербайджана анонсировал нововведение в области международных переводов

БАКУ /Trend/ - Международный Банк Азербайджана одним из первых в нашей стране внедрил новый сервис SWIFT GPI сообщества SWIFT (Система Всемирных Межбанковских Финансовых Каналов). Благодаря этому клиенты Банка получили расширенный спектр новых возможностей. Отныне международные переводы можно отслеживать через Internet Bank без посещения банка.

Как сообщает во вторник Trend, Международный Банк Азербайджана стал первым и единственным, интегрировавшим этот сервис в Internet Bank. Ко всему прочему, теперь клиенты Банка могут пользоваться этой услугой бесплатно.

В процессе международных перечислений в иностранной валюте участвуют сразу несколько банков и у клиентов часто возникает желание узнать статус их перевода. Сервис SWIFT GPI создан для облегчения процедуры, как образец нового стандарта развития глобальных платежей. Международный Банк Азербайджана присоединился к системе в 2019 году.

SWIFT GPI позволяет последовательно отслеживать международные переводы юридических и физических лиц на всех этапах. Это обеспечивает полную безопасность, оперативность и прозрачность переводов. Больше не нужно тратить лишние деньги, время и обращаться в отделения банка для получения информации о состоянии своих перечислений. Этот инновационный шаг Международного Банка Азербайджана позволяет значительно упростить работу, а также гарантирует повышение удовлетворенности и лояльности предпринимателей и юридических лиц.

Информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в 41 филиалах и 35 отделениях Банка, на сайте https://ibar.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, или, посетив официальную страницу Банка в Facebook.