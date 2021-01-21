Микаил Джаббаров опроверг возможность продажи акций SOCAR

БАКУ /Trend/ - В текущем году Азербайджан не планирует продавать акционерные доли в крупных государственных компаниях, в том числе и в Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью Bloomberg.

По словам министра, Азербайджан на данный момент заинтересован в принятии программы приватизации, которая будет включать в себя новые активы, которые до сих пор не предлагались.

Также Микаил Джаббаров заметил, что Азербайджан не считает разумным проводить приватизацию ради приватизации или осуществлять ее в течение определенного периода времени.

"Именно поэтому мы решили создать инвестиционный холдинг, дав ему возможность работать и увеличивать акционерную стоимость" – подчеркнул министр экономики.

По словам министра, в новом госхолдинге, созданном при участии 21 крупной государственной компании, планируется повысить эффективность и корпоративное управление, а также подготовить их к возможной приватизации.

Микаил Джаббаров добавил, что разрешение конфликта на оккупированных азербайджанских территориях способствует достижению прочной стабильности в Кавказском регионе, повышая роль Азербайджана как регионального центра, а расширение торговли и транзита товаров приведет к процветанию региона в целом.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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