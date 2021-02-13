В Азербайджане вырос суммарный уставный капитал НБКО - ассоциация микрофинансирования

БАКУ/Trend/ - В 2020 году в Азербайджане суммарный уставный капитал небанковских кредитных организаций (НБКО) вырос с 113,8 миллионов до 120,3 миллионов манатов.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев.

По его словам, положительная тенденция наблюдалась и в показателях прибылей НБКО.

"Смотря на итоговый результат, чистая прибыль увеличилась с 6 миллионов до 9,9 миллионов манатов",- отметил Джалал Алиев.

Касаясь темы спада на микрофинансовом рынке страны, он отметил, что объем выданных кредитов со стороны НБКО на 31 декабря 2019 года составил 268,8 миллионов манатов, а на 31 декабря 2020 года эта сумма составила 263,4 миллиона манатов.

"Как мы видим, несмотря на карантинные меры и ограничения, связанные с пандемией, снижение объемов выданных кредитов было незначительным. Если мы сравним конец 3-го квартала 2020 года и 2019 года, то увидим увеличение объема выданных кредитов с 255 миллионов манатов до 275,4 миллионов манатов",- подчеркнул председатель.

"Ассоциация микрофинансирования Азербайджана реализовала более 50 международных проектов до 2021 года. Среди основных направлений деятельности AMFA в 2021 году будет стимулирование и кредитование женского предпринимательства", – подытожил Джалал Алиев.

Напомним, что микрофинансирование было введено в Азербайджане в середине 1990-х годов для удовлетворения экономических потребностей почти одного миллиона вынужденных переселенцев и беженцев, которые появились в результате нагорно-карабахского конфликта.

В 1996 году Международная группа НПО (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования местному населению с низкими доходами и пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Начали проводиться неформальные встречи для обмена деловым опытом и устранения ограничений в предоставлении кредитов с процентными ставками. В декабре 2001 года члены МНПО приняли решение официально оформить группу в качестве ассоциации, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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