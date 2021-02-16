Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0641 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
16 февраля 2021 г.:
|
15 февраля 2021 г.:
|
16 января 2021 г.:
|
16 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0641
|
2,0626
|
2,0652
|
1,8416
|
0,0015
|
-0,0011
|
0,2225
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0268
|
0,0001
|
0
|
-0,0036
|
1 турецкая лира
|
0,2442
|
0,2416
|
0,2306
|
0,2813
|
0,0026
|
0,0136
|
-0,0371
|
1 австралийский доллар
|
1,3257
|
1,3224
|
1,32
|
1,1418
|
0,0033
|
0,0057
|
0,1839
|
1 аргентинский песо
|
0,0192
|
0,0192
|
0,0198
|
0,0277
|
0
|
-0,0006
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,656
|
0,656
|
0,6624
|
0,7721
|
0
|
-0,0064
|
-0,1161
|
1 бразильский реал
|
0,3161
|
0,3161
|
0,3267
|
0,3905
|
0
|
-0,0106
|
-0,0744
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1179
|
0,1171
|
0,1124
|
0,1138
|
0,0008
|
0,0055
|
0,0041
|
100 южнокорейских вон
|
0,1547
|
0,1542
|
0,1548
|
0,1437
|
0,0005
|
-0,0001
|
0,0110
|
1 чешская крона
|
0,0804
|
0,0801
|
0,079
|
0,074
|
0,0003
|
0,0014
|
0,0064
|
100 чилийских песо
|
0,2363
|
0,2354
|
0,2334
|
0,2137
|
0,0009
|
0,0029
|
0,0226
|
1 китайский юань
|
0,2632
|
0,2632
|
0,2628
|
0,2435
|
0
|
0,0004
|
0,0197
|
1 датская крона
|
0,2775
|
0,2774
|
0,2776
|
0,2465
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0310
|
1 грузинский лари
|
0,5165
|
0,5168
|
0,5164
|
0,5918
|
-0,0003
|
0,0001
|
-0,0753
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2188
|
0
|
0
|
0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0234
|
0,0233
|
0,0238
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3707
|
2,3625
|
2,3259
|
2,2173
|
0,0082
|
0,0448
|
0,1534
|
100 индонезийских рупий
|
0,0122
|
0,0122
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0,0001
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2056
|
0,2052
|
0,2044
|
0,1756
|
0,0004
|
0,0012
|
0,0300
|
1 швейцарский франк
|
1,9122
|
1,9081
|
1,9134
|
1,7348
|
0,0041
|
-0,0012
|
0,1774
|
1 израильский шекель
|
0,5241
|
0,5227
|
0,5338
|
0,4963
|
0,0014
|
-0,0097
|
0,0278
|
1 канадский доллар
|
1,3475
|
1,3418
|
1,3437
|
1,282
|
0,0057
|
0,0038
|
0,0655
|
1 кувейтский динар
|
5,623
|
5,6197
|
5,6067
|
5,576
|
0,0033
|
0,0163
|
0,0470
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0202
|
0,0204
|
0,0243
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0042
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1119
|
0,1124
|
0,1122
|
0,0006
|
0,0001
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4217
|
0,4212
|
0,4213
|
0,4107
|
0,0005
|
0,0004
|
0,0110
|
1 мексиканский песо
|
0,0853
|
0,0854
|
0,086
|
0,0915
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0062
|
1 молдавская лея
|
0,0981
|
0,098
|
0,0984
|
0,0959
|
0,0001
|
-0,0003
|
0,0022
|
1 египетский фунт
|
0,109
|
0,1088
|
0,1082
|
0,1085
|
0,0002
|
0,0008
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2032
|
0,2018
|
0,2004
|
0,1835
|
0,0014
|
0,0028
|
0,0197
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0002
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4602
|
0,4588
|
0,4544
|
0,4336
|
0,0014
|
0,0058
|
0,0266
|
1 сингапурский доллар
|
1,2852
|
1,2848
|
1,2824
|
1,2234
|
0,0004
|
0,0028
|
0,0618
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4493
|
2,4493
|
2,4509
|
2,3257
|
0
|
-0,0016
|
0,1236
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0567
|
0
|
0
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,0608
|
0,0605
|
0,0696
|
0,0004
|
0,0007
|
-0,0084
|
100 японских иен
|
1,6094
|
1,6184
|
1,6379
|
1,5485
|
-0,0090
|
-0,0285
|
0,0609
|
1 новозеландский доллар
|
1,2345
|
1,2307
|
1,2243
|
1,0934
|
0,0038
|
0,0102
|
0,1411
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni