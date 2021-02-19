По итогам 2020 г. на азербайджанском страховом рынке наблюдается увеличение премий - Xalq Sığorta

БАКУ /Trend/ - Начиная с конца первого квартала 2020 года, Азербайджан, как и другие страны мира, столкнулся с проблемами коронавирусной пандемией (COVID-19). Однако вопреки этим шокам, в страховом секторе Азербайджана произошел подъем по ряду классификаций.

Об этом в среду Trend сообщил старший специалист отдела продаж и маркетинга страховой компании "Xalq Sığorta" Латиф Зейналлы.

По словам собеседника, ближе к концу четвертого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в страховом секторе наблюдалось повышение примерно на девять процентов. По добровольному страхованию рост составил 11 процентов, а по добровольному non-life страхованию - семь процентов. Следовательно, как и в предыдущие годы, в 2020 году наблюдался рост страхового рынка.

Латиф Зейналлы заметил, что "Xalq Sığorta" успешно реализует более 20 видов добровольного и три вида обязательного страхования, являясь одним из крупнейших участников на отечественном страховом рынке. По итогам 2020 года компанией "Xalq Sığorta" был обеспечен страховой сбор в объёме 31,2 миллиона манатов. Выплаты же составили 16,6 миллионов манатов. По сравнению с 2019 годом в "Xalq Sığorta" наблюдалась тенденция роста сборов на 10 процентов.

Старший специалист отдела продаж и маркетинга страховой компании "Xalq Sığorta" также заявил, что одним из важных видов страхования для азербайджанского общества является добровольное страхование автомобилей. Так, страховые сборы по автострахованию в прошлом году выросли на 18 процентов и более 20 процентов сборов компании по автостраховому сегменту было направлено на выплаты. Страховые выплаты по автострахованию составили два процента от общего сбора и в результате 2020 год для "Xalq Sığorta" завершился успешно.

Латиф Зейналлы заключил, что в текущем году для "Xalq Sığorta" приоритетными направлениями считаются: инновационный подход к предоставляемым продуктам и услугам, более качественное обслуживание клиентов, а также их углубленное информирование о видах страхования, которое они получают.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni