PASHA Bank увеличил рыночную долю по объему активов

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank успешно реализовал стратегию на 2018-2020 годы, и его доля на рынке по объему активов в банковском секторе выросла с 13 до 17 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка в прошлом году и стратегическому периоду 2018-2020 годов.

По его словам, совокупные активы PASHA Bank превысили шесть миллиардов манатов, а кредитный портфель за последние три года достиг 2,2 миллиарда манатов.

Председатель правления также сообщил, что PASHA Bank выдал 89 процентов кредитов реальному сектору экономики, а число его активных клиентов увеличилось до 8,9 тысячи.

Кязымов отметил, что в планах PASHA Bank на ближайшее будущее - увеличить кредитный портфель с 2,2 миллиарда до трех миллиардов манатов.

Напомним, что PASHA Bank завершил прошлый год с чистой прибылью в размере 84,25 миллиона манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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