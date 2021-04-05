Азербайджанский PASHA Bank в 2021-23 гг. планирует нарастить объем корпоративного кредитного портфеля

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank в соответствии со своей стратегией развития на 2021-2023 годы планирует поддерживать темпы роста кредитного портфеля на стабильном среднерыночном уровне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка в прошлом году и стратегическому периоду 2018-2020 годов.

По его словам, кредитный портфель банка значительно вырос по итогам прошлых лет.

PASHA Bank в стратегический период 2021-2023 годов также будет сфокусирован на качестве и исполнении кредитного портфеля, отметил глава правления.

"Банк планирует увеличить объем корпоративного кредитного портфеля до трех миллиардов манатов, а по малому и среднему бизнесу – до 350 миллионов манатов", - сказал Кязымов.

По его словам, банк также намерен поддерживать соотношение доходов к капиталу на уровне 30 процентов, а соотношение расходов к капиталу – в пределах 34 процентов и ниже.

Отметим, что PASHA Bank успешно реализовал стратегию на 2018-2020 годы, и его доля на рынке по объему активов в банковском секторе выросла с 13 до 17 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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