ADİF планирует проводить аукционы в Азербайджане посредством электронных платформ

БАКУ /Trend/ - Одной из функций Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF), основная цель которого заключается в более эффективном и действенном завершении процесса ликвидации банков, является продажа их активов в порядке, предусмотренном законодательством, для ускорения процесса ликвидации и выполнения банками своих обязательств перед кредиторами.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ADIF, именно по этой причине был изучен глобальный опыт, чтобы обеспечить продажу в соответствии с современными стандартами и более эффективным способом. Было установлено, что из различных стратегий, используемых ведущими странами, наиболее прозрачным и подходящим для Азербайджана является механизм аукциона.

В заявлении Фонда говорится, что форматы проведения аукционов различаются, и в данный момент, учитывая развитие более специализированных информационных технологий, в том числе введение карантинного режима, объявленного в Азербайджане на фоне пандемии COVID-19, как и в ряде других стран, стало необходимым отдать предпочтение электронной торговле. В соответствии с требованиями времени ADİF планирует проводить указанные аукционы с помощью электронных платформ. Применяя новый подход, Фонд ускорит как погашение банками, находящимися в процессе ликвидации, своих обязательств перед кредиторами в установленном законодательством порядке, так и обеспечит покупателям гибкость во времени и пространстве.

Отметим, что в целях предотвращения риска потери банками и местными филиалами иностранных банков платежеспособности, потери вкладов физическими лицами, обеспечения стабильности и развития финансовой и банковской системы 29 декабря 2006 года был принят Закон Азербайджана «О страховании вкладов». На основании Указа Президента Азербайджана от 9 февраля 2007 года был создан Фонд страхования вкладов, и 12 августа 2007 года он начал свою деятельность.

Банки, лицензии на осуществление банковской деятельности которых были аннулированы, объявленные банкротом по решению суда или начавшие процесс банкротства, в разное время передавались на ликвидацию в ADİF.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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