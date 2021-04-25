Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк

БАКУ /Trend/ - Самая высокая в СНГ обеспеченность международными резервами дает основания позитивно смотреть на Азербайджан как на суверенного эмитента.

Об этом Trend сообщила заместитель начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, резервы Азербайджана на начало апреля составляли свыше 50 миллиардов долларов и были эквивалентны 120 процентам ВВП, покрывая порядка пяти лет импорта страны.

Хайдаршина сказала, что в Азербайджане следует отметить низкую долговую нагрузку, в частности, совокупный государственный долг на начало года составил порядка 10 миллиардов долларов и возрос лишь на 0,4 процента в течение прошлого года, несмотря на пандемию.

Говоря об ожидаемом возвращении экономики Азербайджана к росту, представитель Газпромбанка сказала, что этот показатель может составить 5,1 процента при содействии благоприятной конъюнктуры цен на углеводороды, наращивании поставок через запущенный в ноябре 2020 года газопровод TAP с экспортным потенциалом в 10 миллиардов кубометров в год и фискальных стимулов в объеме 1,3 миллиарда долларов на масштабные инфраструктурные проекты.

"Положительные действия со стороны ряда международных рейтинговых агентств и перспективы возвращения суверенного рейтинга страны к уровню, сопоставимому с группой ВВ+, благоприятны для еврооблигаций Азербайджана, как суверенного эмитента", – подытожила Гульнара Хайдаршина.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@jafarov_zeyni