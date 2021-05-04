Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 4 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0469 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
4 мая 2021 г.:
|
3 мая 2021 г.:
|
4 апреля 2021 г.:
|
4 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0469
|
2,0431
|
2,002
|
1,8595
|
0,0038
|
0,0449
|
0,1874
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0223
|
0,0227
|
0
|
0,0003
|
-0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2056
|
0,205
|
0,2092
|
0,2419
|
0,0006
|
-0,0036
|
-0,0363
|
1 австралийский доллар
|
1,317
|
1,3121
|
1,297
|
1,0862
|
0,0049
|
0,0200
|
0,2308
|
1 аргентинский песо
|
0,0181
|
0,0182
|
0,0185
|
0,0254
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6622
|
0,6649
|
0,6461
|
0,7033
|
-0,0027
|
0,0161
|
-0,0411
|
1 бразильский реал
|
0,3124
|
0,3126
|
0,2977
|
0,3099
|
-0,0002
|
0,0147
|
0,0025
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1177
|
0,1173
|
0,1163
|
0,0901
|
0,0004
|
0,0014
|
0,0276
|
100 южнокорейских вон
|
0,1517
|
0,1519
|
0,1507
|
0,1386
|
-0,0002
|
0,0010
|
0,0131
|
1 чешская крона
|
0,0793
|
0,079
|
0,0767
|
0,0683
|
0,0003
|
0,0026
|
0,0110
|
100 чилийских песо
|
0,2416
|
0,2393
|
0,2369
|
0,2034
|
0,0023
|
0,0047
|
0,0382
|
1 китайский юань
|
0,2626
|
0,2626
|
0,259
|
0,2407
|
0
|
0,0036
|
0,0219
|
1 датская крона
|
0,2753
|
0,2747
|
0,2692
|
0,2492
|
0,0006
|
0,0061
|
0,0261
|
1 грузинский лари
|
0,4933
|
0,4933
|
0,4964
|
0,531
|
0
|
-0,0031
|
-0,0377
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2186
|
0,2193
|
0
|
0,0003
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0229
|
0,0231
|
0,0224
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3595
|
2,3495
|
2,3532
|
2,1162
|
0,0100
|
0,0063
|
0,2433
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0112
|
0
|
0,0001
|
0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2016
|
0,2007
|
0,195
|
0,1715
|
0,0009
|
0,0066
|
0,0301
|
1 швейцарский франк
|
1,8594
|
1,8597
|
1,8051
|
1,7631
|
-0,0003
|
0,0543
|
0,0963
|
1 израильский шекель
|
0,5231
|
0,5234
|
0,5104
|
0,4837
|
-0,0003
|
0,0127
|
0,0394
|
1 канадский доллар
|
1,383
|
1,3826
|
1,3563
|
1,2038
|
0,0004
|
0,0267
|
0,1792
|
1 кувейтский динар
|
5,6417
|
5,6452
|
5,6234
|
5,4974
|
-0,0035
|
0,0183
|
0,1443
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,0215
|
0
|
0,0001
|
-0,0014
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1122
|
0,1126
|
0,1131
|
0,0002
|
-0,0002
|
-0,0007
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4135
|
0,4143
|
0,4107
|
0,3922
|
-0,0008
|
0,0028
|
0,0213
|
1 мексиканский песо
|
0,084
|
0,084
|
0,0838
|
0,0687
|
0
|
0,0002
|
0,0153
|
1 молдавская лея
|
0,0957
|
0,0957
|
0,0939
|
0,0944
|
0
|
0,0018
|
0,0013
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1086
|
0,1083
|
0,1083
|
0
|
0,0003
|
0,0003
|
1 норвежская крона
|
0,2046
|
0,2044
|
0,1995
|
0,1631
|
0,0002
|
0,0051
|
0,0415
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4505
|
0,4482
|
0,4363
|
0,4072
|
0,0023
|
0,0142
|
0,0433
|
1 сингапурский доллар
|
1,2764
|
1,2759
|
1,2651
|
1,1989
|
0,0005
|
0,0113
|
0,0775
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4525
|
0
|
0
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4374
|
2,4412
|
2,4083
|
2,3278
|
-0,0038
|
0,0291
|
0,1096
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0596
|
0,0571
|
0,0001
|
0,0013
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1504
|
0,166
|
0
|
-0,0001
|
-0,0157
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
0,0611
|
0,061
|
0,0631
|
0
|
0,0001
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5559
|
1,5513
|
1,5366
|
1,5929
|
0,0046
|
0,0193
|
-0,0370
|
1 новозеландский доллар
|
1,2215
|
1,2198
|
1,1959
|
1,0244
|
0,0017
|
0,0256
|
0,1971
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: Fidan_Babaeva