Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 4 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0469 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 4 мая 2021 г.: 3 мая 2021 г.: 4 апреля 2021 г.: 4 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0469 2,0431 2,002 1,8595 0,0038 0,0449 0,1874 1 российский рубль 0,0226 0,0226 0,0223 0,0227 0 0,0003 -0,0001 1 турецкая лира 0,2056 0,205 0,2092 0,2419 0,0006 -0,0036 -0,0363 1 австралийский доллар 1,317 1,3121 1,297 1,0862 0,0049 0,0200 0,2308 1 аргентинский песо 0,0181 0,0182 0,0185 0,0254 -0,0001 -0,0004 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6622 0,6649 0,6461 0,7033 -0,0027 0,0161 -0,0411 1 бразильский реал 0,3124 0,3126 0,2977 0,3099 -0,0002 0,0147 0,0025 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1177 0,1173 0,1163 0,0901 0,0004 0,0014 0,0276 100 южнокорейских вон 0,1517 0,1519 0,1507 0,1386 -0,0002 0,0010 0,0131 1 чешская крона 0,0793 0,079 0,0767 0,0683 0,0003 0,0026 0,0110 100 чилийских песо 0,2416 0,2393 0,2369 0,2034 0,0023 0,0047 0,0382 1 китайский юань 0,2626 0,2626 0,259 0,2407 0 0,0036 0,0219 1 датская крона 0,2753 0,2747 0,2692 0,2492 0,0006 0,0061 0,0261 1 грузинский лари 0,4933 0,4933 0,4964 0,531 0 -0,0031 -0,0377 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2186 0,2193 0 0,0003 -0,0004 1 индийская рупия 0,023 0,0229 0,0231 0,0224 0,0001 -0,0001 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3595 2,3495 2,3532 2,1162 0,0100 0,0063 0,2433 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0117 0,0112 0 0,0001 0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2016 0,2007 0,195 0,1715 0,0009 0,0066 0,0301 1 швейцарский франк 1,8594 1,8597 1,8051 1,7631 -0,0003 0,0543 0,0963 1 израильский шекель 0,5231 0,5234 0,5104 0,4837 -0,0003 0,0127 0,0394 1 канадский доллар 1,383 1,3826 1,3563 1,2038 0,0004 0,0267 0,1792 1 кувейтский динар 5,6417 5,6452 5,6234 5,4974 -0,0035 0,0183 0,1443 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0215 0 0,0001 -0,0014 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1122 0,1126 0,1131 0,0002 -0,0002 -0,0007 1 малайзийский ринггит 0,4135 0,4143 0,4107 0,3922 -0,0008 0,0028 0,0213 1 мексиканский песо 0,084 0,084 0,0838 0,0687 0 0,0002 0,0153 1 молдавская лея 0,0957 0,0957 0,0939 0,0944 0 0,0018 0,0013 1 египетский фунт 0,1086 0,1086 0,1083 0,1083 0 0,0003 0,0003 1 норвежская крона 0,2046 0,2044 0,1995 0,1631 0,0002 0,0051 0,0415 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0168 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4505 0,4482 0,4363 0,4072 0,0023 0,0142 0,0433 1 сингапурский доллар 1,2764 1,2759 1,2651 1,1989 0,0005 0,0113 0,0775 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4525 0 0 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4374 2,4412 2,4083 2,3278 -0,0038 0,0291 0,1096 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0608 0,0596 0,0571 0,0001 0,0013 0,0038 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1504 0,166 0 -0,0001 -0,0157 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 0,0611 0,061 0,0631 0 0,0001 -0,0020 100 японских иен 1,5559 1,5513 1,5366 1,5929 0,0046 0,0193 -0,0370 1 новозеландский доллар 1,2215 1,2198 1,1959 1,0244 0,0017 0,0256 0,1971

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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