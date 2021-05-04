Евро и лира подорожали к манату

Финансы 4 мая 2021 09:52 (UTC+04:00)
Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 4 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0469 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

4 мая 2021 г.:

3 мая 2021 г.:

4 апреля 2021 г.:

4 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0469

2,0431

2,002

1,8595

0,0038

0,0449

0,1874

1 российский рубль

0,0226

0,0226

0,0223

0,0227

0

0,0003

-0,0001

1 турецкая лира

0,2056

0,205

0,2092

0,2419

0,0006

-0,0036

-0,0363

1 австралийский доллар

1,317

1,3121

1,297

1,0862

0,0049

0,0200

0,2308

1 аргентинский песо

0,0181

0,0182

0,0185

0,0254

-0,0001

-0,0004

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6622

0,6649

0,6461

0,7033

-0,0027

0,0161

-0,0411

1 бразильский реал

0,3124

0,3126

0,2977

0,3099

-0,0002

0,0147

0,0025

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1177

0,1173

0,1163

0,0901

0,0004

0,0014

0,0276

100 южнокорейских вон

0,1517

0,1519

0,1507

0,1386

-0,0002

0,0010

0,0131

1 чешская крона

0,0793

0,079

0,0767

0,0683

0,0003

0,0026

0,0110

100 чилийских песо

0,2416

0,2393

0,2369

0,2034

0,0023

0,0047

0,0382

1 китайский юань

0,2626

0,2626

0,259

0,2407

0

0,0036

0,0219

1 датская крона

0,2753

0,2747

0,2692

0,2492

0,0006

0,0061

0,0261

1 грузинский лари

0,4933

0,4933

0,4964

0,531

0

-0,0031

-0,0377

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2186

0,2193

0

0,0003

-0,0004

1 индийская рупия

0,023

0,0229

0,0231

0,0224

0,0001

-0,0001

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3595

2,3495

2,3532

2,1162

0,0100

0,0063

0,2433

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0117

0,0112

0

0,0001

0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2016

0,2007

0,195

0,1715

0,0009

0,0066

0,0301

1 швейцарский франк

1,8594

1,8597

1,8051

1,7631

-0,0003

0,0543

0,0963

1 израильский шекель

0,5231

0,5234

0,5104

0,4837

-0,0003

0,0127

0,0394

1 канадский доллар

1,383

1,3826

1,3563

1,2038

0,0004

0,0267

0,1792

1 кувейтский динар

5,6417

5,6452

5,6234

5,4974

-0,0035

0,0183

0,1443

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,02

0,0215

0

0,0001

-0,0014

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1122

0,1126

0,1131

0,0002

-0,0002

-0,0007

1 малайзийский ринггит

0,4135

0,4143

0,4107

0,3922

-0,0008

0,0028

0,0213

1 мексиканский песо

0,084

0,084

0,0838

0,0687

0

0,0002

0,0153

1 молдавская лея

0,0957

0,0957

0,0939

0,0944

0

0,0018

0,0013

1 египетский фунт

0,1086

0,1086

0,1083

0,1083

0

0,0003

0,0003

1 норвежская крона

0,2046

0,2044

0,1995

0,1631

0,0002

0,0051

0,0415

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0168

0

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4505

0,4482

0,4363

0,4072

0,0023

0,0142

0,0433

1 сингапурский доллар

1,2764

1,2759

1,2651

1,1989

0,0005

0,0113

0,0775

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4525

0

0

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4374

2,4412

2,4083

2,3278

-0,0038

0,0291

0,1096

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0608

0,0596

0,0571

0,0001

0,0013

0,0038

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1504

0,166

0

-0,0001

-0,0157

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0611

0,0611

0,061

0,0631

0

0,0001

-0,0020

100 японских иен

1,5559

1,5513

1,5366

1,5929

0,0046

0,0193

-0,0370

1 новозеландский доллар

1,2215

1,2198

1,1959

1,0244

0,0017

0,0256

0,1971

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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