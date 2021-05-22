Биткоин снижался в ходе торгов более чем на 17%

Биткоин в ходе торговой сессии ускорял снижение до $33,670 тыс. (-17,12%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 01:18 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 01:30 (GMT+4) курс биткоина находился на уровне $35,754 тыс. (-11,99%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже "добыта".