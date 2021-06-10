В Азербайджане выросло кредитование сферы торговли и услуг
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В Азербайджане завершена оценка воздействия на окружающую среду золотоносного месторождения «Човдар» (ФОТО)
Обеспечена занятость свыше 1400 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана
Последняя роль Рамиза Азизбейли - тяжелобольной актер участвовал в съемках под наблюдением врачей (ВИДЕО, ФОТО)
Исполнительный секретарь СНГ подчеркнул необходимость делимитации границ между Азербайджаном и Арменией