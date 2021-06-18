Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение оставить учетную ставку без изменений, на уровне 6,25 процента.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 6,75 процента, а нижний – на уровне 5,75 процента.

В заявлении Центробанка говорится, что решение было принято с учетом последних тенденций изменения инфляции, возможного влияния факторов затрат и спроса на цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Отмечается, что проведенный анализ показывает, что существенного изменения баланса рисков по инфляции между факторами не произошло. Рост цен на нефть, улучшение внешнего баланса, стабильность обменного курса, которая является основным политическим якорем, рост мировых цен на продовольствие, антициклическая фискальная политика и ожидаемая денежно-кредитная экспансия являются уравновешивающими факторами. Хотя немонетарная инфляция немного выросла, базовая инфляция остается стабильной. По оценкам, к концу года инфляция останется в целевом коридоре ЦБ.

В Центробанке подчеркнули, что дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом сопоставления фактической и прогнозируемой инфляции с целевыми параметрами и изменения баланса рисков в горизонте среднесрочного прогноза.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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