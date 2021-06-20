В Азербайджане кредитование стройсектора выросло наполовину

Финансы 20 июня 2021 08:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане кредитование стройсектора выросло наполовину

БАКУ /Trend/ - На начало мая 2021 года кредитование строительного сектора в Азербайджане выросло на 50,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Центробанка (ЦБА), кредитование сферы строительства достигло 688,8 миллиона манатов.

На долю долгосрочных кредитов в стройсекторе пришлись 311,1 миллиона манатов (45,2 процента). В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 187,5 миллиона манатов, а в иностранной валюте - на 123,6 миллиона в манатном эквиваленте.

Краткосрочные кредиты в строительном секторе составили 128,4 миллиона манатов, или 18,6 процента от общего кредитования этой сферы. Из них на кредиты в нацвалюте пришлись 73,5 миллиона манатов, а в иностранной валюте - 55 миллионов в манатном эквиваленте.

Кредиты в основном выделялись частным учреждениям. При этом кредиты в национальной валюте составили 37,9 процента (261 миллион манатов) от общей суммы кредитования строительного сектора, в иностранной валюте - 25,9 процента (178,6 миллиона в манатном эквиваленте).

Удельный вес кредитования данной сферы в кредитовании реального сектора составил 4,6 процента, что на 1,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Отметим, что в целом кредитование реального сектора экономики Азербайджана на начало мая 2021 года составило 14,99 миллиарда манатов, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 159,3 миллиона манатов, или на 1,1 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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