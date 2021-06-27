Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана выросли за год

БАКУ /Trend/ - Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана на начало мая 2021 года выросли на 8,4 процента в годовом исчислении - до 4,44 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центробанка (ЦБА).

По данным отчета, чистые внешние активы банков сформировались за счет вычета совокупных внешних активов в размере более 5,78 миллиарда манатов и внешних обязательств на сумму 1,08 миллиарда манатов.

Депозитные операции коммерческих банков в указанный период составили 19,2 миллиарда манатов, что больше на 9,2 процента показателя аналогичного периода прошлого года. Из них 10,33 миллиарда манатов пришлись на депозиты в национальной валюте, 8,86 миллиарда манатов – в иностранной валюте.

По прогнозам S&P Global Ratings, доля коммерческих банков в ВВП Азербайджана будет постепенно сокращаться в 2021-2022 годах, составив 20,5 процента и 19,6 процента соответственно, а в 2023 году будет находиться на уровне 19,6 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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