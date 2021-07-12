В Азербайджане определяется коммуникационная стратегия по страховому просвещению

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартуют массовые мероприятия и проекты, связанные с коммуникационной стратегией по страховому просвещению.

Как сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), об этом заявил исполнительный директор ведомства Эльмар Мирсалаев.

Было отмечено, что под эгидой Ассоциации проводится мероприятие по определению коммуникационной стратегии между страховщиками отечественного рынка в связи с просвещением и пропагандой страхования в Азербайджане. Мероприятие организовано с целью определения коммуникационной стратегии по организации проектов в рамках "Меморандума о систематическом и последовательном осуществлении мер по повышению страховой грамотности, просвещения и пропаганды", подписанного Центральным банком Азербайджана, Ассоциацией страховщиков и Бюро обязательного страхования.

"В рамках проекта по определению страховой информированности населения были проведены систематические опросы и выявлены пробелы. Определенные работы над соответствующим меморандумом уже начались, и после обсуждений будет дан старт интенсивным массовым мероприятиям и проектам, связанным со страхованием", – добавили в АСА.

Напомним, что в начале апреля текущего года наблюдательный совет АСА утвердил трехлетнюю стратегию развития и стимулирования местного страхового рынка, которая охватывает 2021-2023 годы и включает в себя восемь стратегических целей. Концепция содержит такие направления, как усовершенствование инфраструктуры в страховом секторе, поддержка применения национальных профессиональных стандартов, формирование страховой культуры путем повышения грамотности в этой области, расширение проектов международного сотрудничества и повышение корпоративной социальной ответственности совместно с местными участниками страхового рынка.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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