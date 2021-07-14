Сборы по добровольным видам страхования в Азербайджане выросли более чем на 20%
В июле 2020 года Азербайджан продемонстрировал боевую и моральную готовность вести войну за освобождение своей территории – российский эксперт
Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко
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В Азербайджане опубликованы правильные ответы тестовых заданий вступительных экзаменов по III группе специальностей
Впервые в Азербайджане прошел гала-вечер турецкой престижной премии "Золотая пальмовая ветвь" (ФОТО)
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Сельчук Байрактар навестил находящихся на лечении в Турции участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Ильгар Мирзоев заботливо относился как к своей семье, так и к своим солдатам - сын Национального героя Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и ветеранам войны в поселке Ходжасан (ФОТО/ВИДЕО)
На суде над армянскими террористами, пытавшими азербайджанских пленных, пострадавшие дали показания (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В числе привлеченных к программе самозанятости свыше 5 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны
Президент Ильхам Алиев: Решаются вопросы занятости участников войны, и частный сектор положительно реагирует на наши призывы
Президент Ильхам Алиев: Государство обеспечило квартирами и частными домами 10 тыс. семей шехидов и инвалидов войны
Кабмин Азербайджана принял решение по вопросу работы общественного транспорта в дни праздника Гурбан
Кыргызстан впервые за 3 года исполнил бюджет за первое полугодие с профицитом в сумме 575,3 млн сомов
Следующее заседание суда над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана, состоится 26 июля (ФОТО)