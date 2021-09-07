Доллар США достиг рекордной цены в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Несколько банков Узбекистана во вторник, 7 сентября, повысили цену на доллар, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ Узбекистана.

Чаще всего предлагается купить на 10 670 сумов, продажи - на 10 740 сумов. Это новая максимальная отметка.

С середины февраля Центробанк публикует курсы валют каждый день, а не раз в неделю, как раньше.

Ранее сообщалось, что с начала года сумма обесценилась всего на 1,2 процента - это лучший показатель с 2018 года.