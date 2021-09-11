Узбекская фондовая биржа сообщает об увеличении операций с ценными бумагами

БАКУ/Trend/ - Объем сделок с ценными бумагами, проведенных на Республиканской фондовой бирже Узбекистана (РФБ) "Тошкент" с 6 по 10 сентября, увеличился на 77 процентов по сравнению с прошлой короткой торговой неделей и составил 966 сделок, сообщает Trend со ссылкой на RSE.

Ценные бумаги "Алмалыкского ГМК" за неделю подорожали до 1,2 доллара за акцию (+ 7,4 процента). Цена "Узвторцветмета" остановилась на уровне 1,59 доллара за акцию (+ 6,25 процента).

При этом ценные бумаги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) подорожали до 1,6 доллара (+ 0,89 процента).

С другой стороны, котировки ряда акций за этот период упали. Падение Средазэнергосетьпроекта составило 8,19 процента (1,36 доллара США). Акции Узметкомбината упали до 7,5 долларов за акцию (-8,04 процента). Ценные бумаги Кизилкумцемента упали до 0,58 доллара (-5,88 процента). «Кварц» снизился до 0,4 доллара (-5,41 процента). Цена "Кувасайцемента" составила 64,7 доллара за акцию (-3,5 процента).

Объем торгов на РФБ с 6 по 10 сентября составил 281 257 долларов. Первое место по сумме сделок принадлежит привилегированным акциям Капиталбанка ($ 168 754). На втором месте ценные бумаги «Узметкомбината» (18 884 доллара), на третьем - УзРТСБ (15 778 долларов).