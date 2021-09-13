В Азербайджане объем выданных банковских аккредитивов за год сократился в разы
На Стокгольмской выставке моды представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах–это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах –это Азербайджан!" будет представлена на Стокгольмской выставке моды
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Мы можем достичь очередных успехов в азербайджанском спорте благодаря сильной управленческой системе и профессиональной команде - Фарид Гайыбов
Мировой рынок нефти может рассчитывать на дополнительное предложение и стабильные цены - вице-президент Wood Mackenzie
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