РОСЭКСИМБАНК реализовал первую сделку с азербайджанским PASHA Bank

БАКУ /Trend/ - АО «РОСЭКСИМБАНК» реализовало первую сделку с азербайджанским «PASHA Bank», предоставив финансирование под страховое покрытие АО «ЭКСАР» для расчетов по экспортному контракту между российским поставщиком РМ Рейл и компанией Alliance Logistics.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ), в рамках данного контракта в Азербайджан были поставлены 100 крытых грузовых вагонов модели 11-1268 производства АО «Рузхиммаш», которое входит в структуру компании РМ Рейл.

Председатель правления АО «РОСЭКСИМБАНК» Азер Талыбов отметил, что данный проект явился первым шагом в реализации стратегической задачи по развитию взаимоотношений с партнерами из Азербайджана и этот успешный опыт станет отправной точкой для следующих, не менее интересных проектов.

"Открыт новый регион, безусловно, заинтересованный в закупках российской высокотехнологичной продукции, и мы готовы предоставлять всестороннюю финансовую поддержку российским компаниям", - подчеркнул Азер Талыбов.

В свою очередь председатель правления, главный генеральный директор PASHA Bank Талех Кязымов подчеркнул, что успешно реализованный проект по финансированию реального сектора экономики в очередной раз подтверждает активную позицию PASHA Bank в поддержке развития ненефтяного сектора Азербайджана.

"Ориентируясь на лучшие практики и обладая богатой экспертизой в различных бизнес-индустриях, мы готовы и далее активно поддерживать азербайджанских предпринимателей, в том числе в осуществлении экспортно-импортных операций с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья" - добавил он.

Наряду с этим, гендиректор «ТД РМ Рейл» Александр Куликов сказал, что рынок Азербайджана представляет большой интерес с точки зрения реализации разных видов подвижного состава, и дальнейшее сотрудничество будет связано также с поставками специализированных цистерн.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni