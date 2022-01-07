Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО)

Финансы 7 января 2022 16:19 (UTC+04:00)
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank, всегда уделяющий особое внимание социальным проектам, продолжает активно участвовать в Программе Самозанятости. На этот раз Банк сделал настоящий новогодний сюрприз еще 4 гражданам, осуществив их бизнес-мечты.

Алиев Ниджат, желающий начать свой бизнес по очистке автомобилей, получил необходимое оборудование. Особо радует тот факт, что другими поддерживаемыми гражданами являются женщины. Гулузаде Джамиля и Гурбанова Фатима получили все необходимое оборудование для небольшого ателье, а Алекбарова Эсмира – нужные средства для производства мучных изделий. Таким образом, Yelo Bank продолжает способствовать развитию женского предпринимательства в стране.

Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий. Будучи одними из первых, присоединившихся к программе самозанятости, Yelo Bank продолжит поддерживать реализацию этого проекта в 2022 году.

Отметим, что каждый желающий предприниматель может заказать бизнес кредит на нашем сайте.

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Yelo Bank - Яркий Банкинг!

Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) - Gallery Image
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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