Стоимость биткойна опустилась ниже $40 тыс. впервые с августа

Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 3,93%, до $39,92 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, цена криптовалюты опустилась ниже $40 тыс. впервые с начала августа 2021 года.