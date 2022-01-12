ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов
БАКУ /Trend/ - 12 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.
В ходе аукциона 20 инвесторов подали 24 заявки.
Согласно решению Центробанка, средневзвешенная цена облигаций составила 99,53 маната (6,01 процента).
Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 1 072 633 400 манатов, а объем размещенных нот - 100 000 000 манатов.
Дата погашения нот - 9 февраля 2022 года.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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