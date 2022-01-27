Активы азербайджанского Yelo Bank значительно выросли за год

Финансы 27 января 2022 14:33 (UTC+04:00)
Активы азербайджанского Yelo Bank значительно выросли за год

БАКУ /Trend/ - В 2021 году активы азербайджанского Yelo Bank составили около 533 миллионов манатов, что на 36,6 процента, или 143 миллиона манатов превышает показатель 2020 года, сказали Trend в Yelo Bank.

В прошлом году кредитный портфель банка достиг 446 миллионов манатов, что на 45,7 процента, или 140 миллионов манатов превышает показатель 2020 года.

В указанный период депозитный портфель банка превысил 314 миллионов манатов, что на 33,6 процента, или 79 миллионов манатов больше по сравнению с показателем 2020 года.

В 2021 году совокупный капитал банка составил 67 миллионов манатов, увеличившись на 17,5 процента, или 10 миллионов манатов по сравнению с 2020 годом.

Прибыль Yelo Bank от процентных доходов за год превысила 38 миллионов манатов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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