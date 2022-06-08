В Казахстане сокращается число банковских карт MasterCard в обращении

БАКУ /Trend/ - Количество находящихся в обращении в Казахстане банковских карт международной системы Visa значительно превышает число карт MasterCard, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

По данным регулятора, на первое мая 2022 года количество банковских карт в обращении в Казахстане в целом составило 58,6 миллиона, что на 11,5 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Из них только 19,8 миллиона банковских карт пришлись на локальные платежные системы, а на международные системы - 38,8 миллиона.

Число находящихся в обращении в Казахстане банковских карт Visa на первое мая 2022 года составило 28,8 миллиона, что на 14,3 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года. Из них 25,3 миллиона составили дебетовые карты, 1,6 миллиона – кредитные, 1,8 миллиона – дебетовые с кредитным лимитом.

Число банковских карт MasterCard в обращении в Казахстане на первое мая 2022 года составило 8,3 миллиона, что на 7,6 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Из них 8,05 миллиона составили дебетовые банковские карты, 318,1 тысячи – кредитные, 3,3 тысячи - дебетовые банковские карты с кредитным лимитом.

Отметим, что в отчетный период в Казахстане эмиссию банковских карт осуществляли 19 банков и АО "Казпочта". Указанные организации выпускают платежные карты международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карты локальных систем: Altyn Card (АО "Народный банк Казахстана"), локальная карта "Ситибанк Казахстан" (АО "Ситибанк Казахстан") и система платежных карт Kaspi.kz (АО Kaspi Bank).