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В Азербайджане назван объем инвестиций частного сектора в основной капитал

Финансы Материалы 21 ноября 2022 17:16 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван объем инвестиций частного сектора в основной капитал

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года инвестиции частного сектора в основной капитал, за исключением Азербайджанской международной операционной компании, выросли на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,082 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - октябре 2022 года инвестиции в основной капитал составили 11,774 миллиарда манатов, что на 8,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. В инвестициях в ненефтегазовый и строительно-монтажный секторы наблюдается высокая динамика", - говорится в публикации.

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