Движимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Седьмого декабря на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено движимое имущество ОАО AtaBank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.
На аукцион выставляются различного вида оборудование и предметы. Стартовая цена движимого имущества - 27 900 манатов.
Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.
Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.
Телефоны для дополнительной информации: (+99450)-206-66-67, (+99455)-206-66-67.