Движимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Седьмого декабря на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено движимое имущество ОАО AtaBank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляются различного вида оборудование и предметы. Стартовая цена движимого имущества - 27 900 манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99450)-206-66-67, (+99455)-206-66-67.