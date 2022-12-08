Азербайджанский фонд страхования вкладов проведет ряд аукционов

БАКУ /Trend/ - 28 декабря на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено движимое имущество ОАО "NBCBank", ОАО "AGBank", ОАО "Atabank", ОАО "Zaminbank" и недвижимое имущество ОАО "Texnikabank", находящихся в процессе ликвидации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляются сейф, принадлежащий "NBCBank" (начальная стоимость 1 800 манатов), IT-оборудование "AGBank" (начальная стоимость 2 505 манатов), IT-оборудование "Atabank" (начальная стоимость 1 690 манатов), IT-оборудование "Zaminbank" (начальная стоимость 2 625 манатов) и земельный участок, расположенный в селе Ашагы Хуч Губинского района общей площадью 2,397262 га (начальная стоимость 15 000 манатов).

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефон для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.