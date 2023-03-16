БАКУ /Trend/ - Ассоциация микрофинансирования Азербайджана осуществляет проекты по расширению доступа женщин-предпринимателей к финансовым средствам.

Об этом сказала Trend исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Жаля Гаджиева.

По ее словам, на сегодня женщины-предприниматели не сталкиваются с проблемами финансирования своего бизнеса.

"В начале 2000-х годов уровень информированности женщин-предпринимателей Азербайджана о кредитах и в целом финансовых инструментах составлял четыре процента, а сегодня этот показатель достигает 30 процентов", - сказала она.

Гаджиева отметила, что большинство бизнес-проектов (свыше 70 процентов) нуждается в кредитах и стороннем финансировании, если они реализуются в регионах. "Мы работаем над обеспечением финсредствами женщин-предпринимателей в восьми экономических зонах нашей страны. За последние 20 лет мы совместно с различными международными и местными организациями провели обучение в сфере бизнеса свыше четырех тысяч женщин. Сегодняшняя статистика, если ее сравнивать с данными последних десяти лет, говорит о том, что женщины заинтересованы в ведении собственного бизнеса", - сказала она.

Исполнительный директор Ассоциации отметила, что до 2014 года в финансовом секторе Азербайджана не было инструментов, которые поддерживали бы женское предпринимательство.

"Наша совместная с ЕБРР грантовая программа для женщин-предпринимателей стала первой в этой области, она стимулировала развитие женского предпринимательства, а также расширила реализацию аналогичных инициатив и со стороны других организаций", - сказала Гаджиева.