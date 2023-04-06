Финансовые регуляторы Азербайджана и Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана и Национальный банк Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Целью меморандума является организация поездок исследовательского характера с целью сотрудничества в сфере банковского сектора, обмена опытом и информацией, обсуждения актуальных вопросов, проведения тренингов, программ интернатуры и семинаров, предоставления технических консультаций.

"Подписанный меморандум послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между центральными банками двух стран, будет способствовать развитию как центрального банка, так и банковской системы обеих стран в целом", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 апреля в рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан, были подписаны ряд двусторонних документов.